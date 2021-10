Двукратный чемпион НБА Кук перебрался в «Локомотив-Кубань»

Баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» объявил о переходе двукратного чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Голден Стэйт Уорриорз» и «Лос-Анджелес Лейкерс» Куинна Кука.

Как сообщается на сайте команды из Краснодара, соглашение с 28-летним американским разыгрывающим рассчитано до конца сезона-2021/22.

Two-time NBA champion Quinn Cook joins Loko⚡️ Lokomotiv Kuban signed up @QCook323 who last played for Lakers and Cleveland.

