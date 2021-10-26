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Двукратный чемпион НБА Кук перебрался в «Локомотив-Кубань»

/ Обновлено: 26 октября 2021 17:16
Двукратный чемпион НБА Кук перебрался в «Локомотив-Кубань»

Баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» объявил о переходе двукратного чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Голден Стэйт Уорриорз» и «Лос-Анджелес Лейкерс» Куинна Кука.

Как сообщается на сайте команды из Краснодара, соглашение с 28-летним американским разыгрывающим рассчитано до конца сезона-2021/22.

В 2018 году Кук присоединился к «Голден Стэйт Уорриорз», с которой завоевал свой первый титул чемпиона НБА. Второй титул разыгрывающий получил в составе другой калифорнийской команды в 2020 году.

Всего в НБА Кук провел 188 матчей со средней статистикой 6,4 очка, 1,7 подбора и 1,6 передачи за игру.