Киевский политолог Клочок выступил против встречи Зеленского и Путина

У современной Украины отсутствуют сильные стороны — стране просто нечем похвастаться перед Россией. По этой причине украинскому президенту Владимиру Зеленскому следует отказаться от идеи встретиться с российским лидером Владимиром Путиным. Такое мнение в эфире «4 канала» озвучил киевский политолог Валерий Клочок.

Эксперт отметил, что на переговорах глав государств Зеленский не сможет занять «позицию силы», поскольку таковой у страны попросту нет. Колоссальными успехами хоть в какой-нибудь сфере Украина блеснуть тоже не в состоянии.

«Нам действительно нечем похвастаться… У нас полные провалы, энергетический кризис также», — заявил Клочок.

При этом, рассуждает политолог, депутаты Верховной рады время от времени говорят о какой-то «сильной стороне», но на деле у Украины ничего нет. Страна сможет обрести серьезный вес на международной арене только в том случае, если экономика государства сможет оправиться от постоянных кризисов. А пока, посетовал Клочок, киевские власти даже не в состоянии обеспечить граждан теплом.

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Несмотря на такое положение дел, Зеленский неоднократно озвучивал желание пообщаться с Путиным. Примечательно, что, настаивая на саммите, команда украинского президента всегда предлагала бескомпромиссные условия для встречи.

Впрочем, недавно господин Зеленский признался, что его устроит «любой формат» рандеву. Однако есть ли необходимость в диалоге двух президентов, и почему саммит Россия — Украина до сих пор не состоялся, выясняла «Политика Сегодня».