Оскандалившийся Моргенштерн свалил ответственность за свои слова о Дне Победы на СМИ и Собчак

Российский рэп-исполнитель Алишер Моргенштерн оправдался за свои высказывания о Дне Победы. Артист опубликовал пост, в котором попытался объяснить свою позицию и переложить ответственность.

Скандал разразился после откровенного заявления артиста, он посчитал нецелесообразным тратить миллионы на празднование 9 Мая. В интервью телеведущей Ксении Собчак он рассказал, что не понимает, почему ежегодно люди отмечают то, что произошло 76 лет назад.

«Я хочу принести извинения перед всеми, кого задели мои слова про День Победы. Я ни в коем случае не умалял важность и значимость события, лишь честно признался, что "не понимаю", а фразу вырвали из контекста», — написал музыкант в Stories своего Instagram-аккаунта.

Моргенштерн считает, что некоторые СМИ буквально вырвали его слова из контекста, чтобы в очередной раз его подставить. Музыкант подчеркнул, что в разразившемся скандале виноваты некоторые издания и Собчак, которая подала его слова так, как было выгодно ей.

«СМИ, как всегда, переворачивают мои слова в своих грязных целях. Про то, что я желаю моей стране новых побед в технологиях и освоении космоса, конечно, никто не написал. А про то, что ветеранам, на мой взгляд, следует выделить дополнительные деньги даже не вставили в интервью. Я уважаю и горжусь ветеранами, но, к сожалению, не корректно формулирую мысли», — оправдался артист.

Моргенштерн добавил, что никого не хотел обидеть или задеть. По его словам, в день свадьбы, на которой впоследствии нашли запрещенные вещества, он слишком тяжело соображал.