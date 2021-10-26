Политолог Ищенко объяснил приглашение Украины в НАТО на переговоры

Заявления Украины о ее беспрецедентном приглашении на переговоры в комитет НАТО по вопросам вооружения — не более, чем самопиар. Об этом в разговоре с «Политикой Сегодня» заявил президент Центра системного анализа и прогнозирования в Украине Ростислав Ищенко.

Ранее в пресс-службе минобороны бывшей советской республики похвалились тем, что представитель их ведомства впервые за 72 года существования военного комитета был приглашен к обсуждению вопросов, которые ранее якобы касались только стран-членов НАТО.

Российский политолог в свою очередь отметил, что к заседаниям всех подразделений Альянса нередко приглашались государства, являющиеся участниками программы «Партнерство во имя мира». Туда, к слову, входила и РФ, пока накануне не разорвала все дипломатические отношения с военным блоком из-за высылки Брюсселем российских дипломатов.

«Я не думаю, что это какой-то специальный шаг в направлении Украины. Это больше пиар-акция, потому что выбивать помощь намного проще в ходе двухсторонних переговоров», — резюмировал Ищенко.

Пресс-служба Офиса президента Украины /

По словам собеседника «ПС», НАТО по-прежнему не рассматривает возможность сотрудничества с «независимой» Украиной, как это было все 30 лет до «исторического», по мнению Киева, события.

«У Украины нет возможности ни поставлять НАТО какие-либо вооружения, ни покупать у НАТО какие-то вооружения. Разве что получать их в долг или в качестве благотворительной помощи. Вы же видите за семь лет, какая там была благотворительная помощь — понятно, что никто не будет вооружать бесплатно украинскую армию. А поговорить, да, можно», — резюмировал политолог.

Ранее в Киеве анонсировали строительство двух военно-морских баз на Украине при поддержке Великобритании. Сообщается, что пункты дислокации кораблей будут оборудованы по стандартам НАТО. Полковник в отставке Михаил Тимошенко высмеял сотрудничество страны НАТО с бывшей советской республикой, отметив, что украинцы не способны содержать даже собственные заводы.