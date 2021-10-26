Сын Светличной больше не намерен общаться с найденной полицией матерью

Сын популярной актрисы Светланы Светличной Алексей Ивашов резко отреагировал на возвращение матери. Он обиделся, что артистка не поздравила его с днем рождения.

Новость о пропаже популярной актрисы облетела всю страну 25 октября. С тех пор ее искали не только родственники, но полиция и волонтеры. Артистку нашли на съемках одной из телепередач на следующий же день после объявления в розыск. Ивашов пришел в бешенство от новости, что с его матерью все в порядке, а она даже не позвонила поздравить его с днем рождения.

«Я шокирован. Она неделю шаталась. Где — неизвестно, с кем — неизвестно. У меня вчера день рождения был. Она даже не позвонила», — рассказал сын светличной в беседе с корреспондентом телеканала «360».

Собеседник издания подчеркнул, что с этих пор он будет относиться к своей пожилой матери точно так же, как и она к нему. Ивашов подчеркнул, что только бог теперь ей поможет, поскольку он к ней ни ногой. Ему слишком надоели «выкидоны» 81-летней женщины, страдающей старческой деменцией.

Ранее звезды сериала «Клуб» Иван Николаев прокомментировал отношения матери и сына. По его мнению, та информация, которая тиражируется в СМИ не совсем соответствует реальности.