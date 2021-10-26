Захарова высмеяла причину «гаванского синдрома» у дипломатов из США

Причиной так называемого «гаванского синдрома» у дипломатов из США оказались сверчки. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высмеяла такое объяснение.

Она прокомментировала проявление «гаванского синдрома» у американских дипломатов на Кубе в 2016 и 2017 годах, а также в КНР в 2018, соответственно. По словам Захаровой, «правда оказалась смешнее троллинга». Представитель МИД отметила, что эксперты провели исследование по заказу Госдепа США для выявления причины недомогания дипломатов.

«Короткохвостые сверчки из семейства настоящих сверчков», — написала Захарова в Telegram-канале.

Такой комментарий опроверг версию американских дипломатов о якобы акустических атаках со стороны русских.

В США считалось, что их граждане якобы подвергались звуковому воздействию. Здоровье дипломатов пострадало от этих симптомов. СМИ в США периодически бездоказательно подозревали в этом Россию. МИД РФ назвал такие выпады «абсурдом».