Жители Германии не оценили «ядерные угрозы» министра обороны страны Аннегрет Крамп-Карренбауэр в адрес России. После ее слов о готовности применения ядерного оружия против РФ немцы всерьез задумались о необходимости присутствия войск НАТО на своей территории.

Об этом рассказал военный обозреватель газеты «Комсомольская правда», полковник в отставке Виктор Баранец. По его словам, в случае прямой агрессии со стороны Североатлантического альянса Москва ответит быстро и решительно. Мирное население ФРГ не устраивает перспектива ввязывания в заведомо проигрышный военный конфликт, поэтому немцы стараются снизить риски и рассуждают о выводе американских войск из Германии.

«Если судить по натовской прессе, то даже там испугались такой крутой замашки, — заявил Баранец. — Немцам же вовсе стало неуютно. Они вдруг вспомнили, что давно хотели вышвырнуть американских вояк с их ядерными зарядами со своей территории. Все знают, что ФРГ испытывает серьезный дискомфорт из-за размещения американских ядерных ракет. Я уже говорил, что эта база на картах российского Генштаба обведена красным кружком и в случае реальной военной заварухи наши ракеты в первую очередь превратят ее в каменное крошево с горящей землей».

Федеральное агентство новостей / Равид Гор

Военный эксперт обратил внимание, что на полное уничтожение авиабазы Рамштайн (Ramstein Air Base) у российских войск уйдет пять минут, сообщает издание «Экономика Сегодня». Немцы отлично это понимают, поэтому последнее заявление госпожи Крамп-Карренбауэр ставит перед ними «вопрос ребром», резюмировал Виктор Баранец.

К слову, эксперты рассуждают о том, что столь провокационные заявления главы немецкого минобороны говорят о ее желании попасть в руководящие круги НАТО. Давно муссируются слухи об отставке нынешнего главы Альянса — Йенса Столтенберга. Специалисты уверены, что Брюссель не доверяет бывшему норвежскому премьеру из-за «потери хватки». Теперь Аннегрет Крамп-Карренбауэр метит на его место.