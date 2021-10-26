Телеведущий Соловьев: Киев еще не осознал тяжесть ответа Кремля на «захват» Медведчука

Киевская верхушка еще толком не осознала всю суть ответа Кремля на политический «захват» главы сопредседателя украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, заявил ведущий телепередачи «Воскресный вечер» Владимир Соловьев.

По его словам, украинская власть во главе с президентом Владимиром Зеленским думала, что арест Медведчука вынудит российское руководство пойти на диалог с Киевом, но просчиталась. Ответный трюк президента России Владимира Путина нанес куда больше урона Украине, чем это пока смогла осознать киевская верхушка.

«Россия сделала ответный жест: «А мы вообще эту власть не признаем, нам не с кем вести диалог, потому что то, как ведет себя украинская власть, так себя легитимные правители не ведут». И все, Зеленский оказался в пустоте», — сказал он.

Стоит отметить, что недавно Служба безопасности Украины предъявила Медведчуку новое подозрение в государственной измене. На этот раз оппозиционный политик обвиняется в сотрудничестве с представителями Донецкой и Луганской народных республик. По мнению следственных органов, соответствующее нарушение имело место в 2014 году в период президентства Петра Порошенко. Политик будет находится под домашним арестом до 7 декабря, сообщил телеканал «360».