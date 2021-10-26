Чрезмерная недоверчивость едва не погубила заблудившегося американского туриста

Излишняя подозрительность едва не стоила жизни американскому туристу. Как сообщает издание New York Post, мужчина сошел с маршрута и потерялся во время восхождения на самую высокую гору штата Колорадо.

В спасательной службе округа Лейк отметили, что о пропаже незадачливого туриста стало известно 18 октября в 20:00. Спасатели в течение многих часов пытались до него дозвонится, но путник игнорировал входящие, так как не привык отвечать на звонки с незнакомых номеров.



На утро следующего дня спасателям сообщили, что мужчина нашелся в добром здравии. Как выяснилось позже, он заблудился и нашел свою машину только к рассвету.

«Если вы сошли с маршрута и вам поступают неоднократные звонки с неизвестного номера, пожалуйста, ответьте на этот звонок; это могут быть спасатели, пытающиеся подтвердить, что вы в безопасности!», – заявил поисково-спасательная служба округа Лейк.

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