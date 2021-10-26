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Чрезмерная недоверчивость едва не погубила заблудившегося американского туриста

Чрезмерная недоверчивость едва не погубила заблудившегося американского туриста

Излишняя подозрительность едва не стоила жизни американскому туристу. Как сообщает издание New York Post, мужчина сошел с маршрута и потерялся во время восхождения на самую высокую гору штата Колорадо.

В спасательной службе округа Лейк отметили, что о пропаже незадачливого туриста стало известно 18 октября в 20:00. Спасатели в течение многих часов пытались до него дозвонится, но путник игнорировал входящие, так как не привык отвечать на звонки с незнакомых номеров.

На утро следующего дня спасателям сообщили, что мужчина нашелся в добром здравии. Как выяснилось позже, он заблудился и нашел свою машину только к рассвету.

«Если вы сошли с маршрута и вам поступают неоднократные звонки с неизвестного номера, пожалуйста, ответьте на этот звонок; это могут быть спасатели, пытающиеся подтвердить, что вы в безопасности!», – заявил поисково-спасательная служба округа Лейк.

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