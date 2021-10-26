Песков: Россия надеется на возвращение ситуации в Судане в конституционное русло

Граждане Судана должны сами разобраться во внутренней политике собственной страны. Главное, чтобы это произошло как можно скорее и без человеческих жертв, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Комментируя последние события в Судане, официальный представитель Кремля призвал стороны противостояния к сдержанности. По его словам, крайне важно, чтобы ситуация вернулась в конституционное русло.

«Мы, конечно, призываем все стороны к сдержанности», — цитирует Пескова Федеральное агентство новостей.

По его словам, Москва ценит отношения с Хартумом. Поэтому в России внимательно следят за развитием событий в африканской стране. В то же время Песков указал на недопустимость внешнего вмешательства в происходящее.

«Суданцы должны сами разобраться в ситуации в стране. Мы желаем, чтобы это произошло как можно скорее и без каких-либо потерь человеческих жизней», — констатировал он.

Ранее в Судане вспыхнули массовые протесты, спровоцированные политическим и экономическим кризисом. На этом фоне суданские военные арестовали премьер-министра республики Абдаллу Хамдока, а также задержали нескольких высокопоставленных чиновников. Армия выступила за формирование временного компетентного правительства, которое сможет обеспечить проведение в стране честных выборов.