Матвиенко заявила, что Институт ядерной медицины в Химках оснащен лучшим оборудованием

Огромные возможности для лечения онкобольных по ОМС предоставляет Институт ядерной медицины в Химках, в котором используют передовые технологии и лучшее оборудование, сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

В рамках визита в клинику вместе с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым она отметила, что этот центр принимает не только людей с большим достатком. В нем могут проходить лечение все больные.

«Центр берет обязательство принимать больных по нормальным, обычным тарифам ОМС. Это огромная экономия средств для государства. Я имею в виду строительство и создание таких центров», — передает слова Матвиенко телеканал «360».

Кроме того, она напомнила, что центр был построен на частные инвестиции. Такой подход можно поприветствовать за активное участие в развитии здравоохранения и социальной сферы. Матвиенко отметила, что это учреждение является первым подобным на всей территории России.