IT-специалист Клименко считает оправданной разработку приложения Минцифры для чиновников

Проект суперприложения Минцифры для российских госслужащих, в бюджете которого заложено 500 млн рублей, позволит им продолжать работу даже во время поездок. Траты на его разработку вполне оправданы, заявил председатель Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России намерено разработать суперприложение, которое объединит в себе функции мессенджера, средства для аудио- и видеоконференцсвязи, сервиса по работе с задачами и поручениями, облачного хранилища, внутреннего портала, а также инструмента для работы с офисными документами и антивируса.

«Расценка — учитывая, как работает государство, — не могу сказать, что она велика. Это разумный бюджет, если он впишется, то для Минцифры будет очень здорово», — отметил IT-специалист в комментарии порталу NEWS.ru.

Ведомство планирует запустить первый рабочий прототип суперприложения до конца 2022 года. Его смогут опробовать служащие Минцифры, Росстата, Пенсионного фонда, Минэкономики и фельдъегерской службы.