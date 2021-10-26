Шантаж на миллионы. Как Молдавия «сама себя высекла», решив закупать газ у Польши назло России

Правительство Молдавии просчиталось, заключив контакт с польской PGNiG на поставку газа, заявили «Политике Сегодня» в Фонде национальной энергетической безопасности (ФНЭБ). Накануне республика закупила один миллион кубометров газа, чтобы проверить «возможность импорта из альтернативных источников». Однако цена топлива оказалась куда выше, чем предлагает «Газпром».

Примечательно, что до этого именно денежный вопрос стал камнем преткновения в переговорах о продлении льготного контакта молдавского руководства с «Газпромом». Во-первых, молдавская сторона недовольна ценообразованием: в 2020 году страна платила чуть более 148 долларов за одну тысячу кубов газа, в текущем — около 790 долларов за тот же объем. Подорожание объясняется сложившейся ситуацией на мировом рынке: газовый дефицит переживают в том числе и ведущие страны ЕС.

Во-вторых, власти Молдавии не желают признавать накопившуюся сумму задолженности перед «Газпромом»: это 433 миллиона долларов, а с учетом просрочки платежей — 709 миллионов.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

В PGNiG заявили о «глубокой приверженности принципу энергетической солидарности» и приняли участие в тендере на срочную поставку газа в Молдавию. Тем не менее заменить «Газпром» и стать полноценным экспортером газа польская компания точно не сможет, уверен эксперт ФНЭБ Алексей Гривач — закупленного у Польши в тестовом режиме топлива стране не хватит даже на сутки, а жители страны столкнутся с резким ростом цен на коммунальные услуги.

«Во-первых, объем смехотворный, в разы меньше суточных потребностей Молдавии, даже без учета Приднестровья. Во-вторых, цена. Она на 40–50% выше, чем предлагает "Газпром". Классический пример унтер-офицерской вдовы, которая сама себя высекла. Я имею в виду власти Молдавии. Жаль только, что простым молдавским потребителям не до смеха», — заявил Гривач корреспонденту «Политики Сегодня».

Впрочем не исключено, что польско-молдавские договоренности носят сугубо демонстративный характер. В Совете по межнациональным отношениям при президенте РФ уверены, что до декабря Молдавия будет «всячески оказывать давление на Россию» по поводу поставок газа по сниженным ценам.

Призрачные перспективы стать поставщиком газа для Молдавии есть якобы не только у Польши, но даже у Украины. Накануне «Нафтогаз» подписала с молдавской Energocom соглашение о поставках в республику «в случае необходимости» до 700 миллионов кубов газа. При этом цена топлива для молдавских граждан и в этом случае оставляет желать лучшего: «Нафтогаз» будет перепродавать газ, купленный у Европы.

22 октября в Кишиневе погасили Вечный огонь из-за падения давления в газовых трубах и «плохой погоды», заявили в Минобороны Молдавии. Символ, почитающий память героев Великой Отечественной войны, пообещали вернуть, когда «стабилизируется ситуация с энергетической безопасностью страны».

army.md /

Ранее польское правительство обвинило «Газпром» в «газовом шантаже Европы» и потребовало проверить российскую компанию на предмет монополизма. По мнению властей Польши, Россия ограничивает поставки газа и не размещает дополнительные объемы на существующих газопроводах, чтобы «вынудить Европу» согласиться на «Северный поток — 2». В Кремле неоднократно подчеркивали, что объемы газового экспорта в страны ЕС уже увеличены по просьбе европейских партнеров.

Подробнее о том, как Варшава заработала на борьбе с газопроводом «Северный поток — 2» читайте в нашей статье.