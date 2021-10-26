Die Welt: кандидат на пост главы МИД ФРГ Бербок раскритиковала «СП-2» на фоне кризиса в ЕС

Сопредседатель немецкой партии «Союз 90/Зеленые» Анналена Бербок вновь выступила с критическими заявлениями в отношении «Северного потока — 2» в момент, когда Европа погрязла в энергетическом кризисе, заявил обозреватель издания Die Welt.

Бербок напомнила своим коллегам по федеральному правительству, что эксплуатация газопровода «Северный поток — 2» идет вразрез с нормами европейского законодательства. Таким образом она ответила на заявления в бундестаге о необходимости запуска энергетического проекта для стабилизации цен на природное топливо в Европе.

Журналисты отметили, что в этом вопросе взгляды Бербок с позицией президента России Владимира Путина расходятся. Удивительно, что осмелилась на конфронтацию она не в самый удачный момент.

Однако шансы представителя «Зеленых» в этом противостоянии не особенно высоки. Российский лидер пользуется поддержкой в Германии, «у него за спиной стоят немецкие семьи», которые не хотят замерзнуть этой зимой. В то же время позиция Беброк может иметь вес только в одном случае.

«Впрочем, слова Бербок не имеют никакой ценности, если "Зеленые" не будут претендовать на министерство иностранных дел», — говорится в статье.

Ранее стало известно, что Украина заявила о желании участвовать в сертификации «Северного потока — 2». Соответствующая заявка уже была подана «Оператором ГТС Украины», сообщил телеканал «360».