«Атака на либералов». По российским вузам прошел осенний «ректоропад»

Москва инициировала «зачистку» системы государственного высшего образования от сторонников либеральных идей. Об этом рассказал источник URA.RU во властных кругах.

Арест ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинки) Сергея Зуева, увольнение ректора Высшей школы экономики (ВШЭ) Ярослава Кузьминова и слухи о смене руководства РАНХиГС и РГСУ — прямые тому доказательства.

Под ударом — глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин и глава Сбербанка Герман Греф, через которого кремлевский либерал якобы был связан с Шанинкой при посредничестве бывшего вице-президента главного российского банка Марины Раковой. Таким образом политические позиции Кудрина хотят «ослабить», а заодно усилить контроль за университетами.

«Этот эпизод — лишь один из векторов зачистки сферы высшего образования с целью повысить политический контроль власти над студенчеством», — заявил инсайдер.

duma.gov.ru / Государственная Дума РФ

Тяжело в учении

Недавнее выступление президента Владимира Путина на Валдайском форуме в Сочи очертило главную идеологическую направленность нынешней России — «разумный консерватизм» (он же «консерватизм оптимистов»). Заявление прозвучало на фоне масштабных кадровых перестановок в либеральном крыле отечественного образования: помимо арестованных на тот момент Зуева и ушедшего в отставку Кузьминова, «ректоропад», по оценке экспертов, затронул руководителей и других высших учебных заведений.

С октября 2020 года руководство сменилось уже в 20 российских вузах, включая Хабаровский государственный университет экономики и права, Российский экономический университет имени Плеханова и Московский государственный технологический университет «СТАНКИН». Авторы аналитических Telegram-каналов провозгласили «огромную по масштабам кадровую реформу во всей федеральной системе образования».

Напомним, увольнение Ярослава Кузьмина «по собственному желанию» случилось в июле этого года, после распоряжения российского премьер-министра Михаила Мишустина. Бывший глава ВШЭ настаивал на том, что просто не хочет «стареть в должности ректора» и «превращаться в памятник», но для экспертного сообщества его уход на пенсию послужил поводом задуматься о политической подоплеке «ректоропада».

Далее последовало отстранение от должности руководителя Российского государственного социального университета Натальи Починок — вдовы бывшего министра труда и социального развития Александра Починока. У правоохранителей возникли вопросы к декларации о доходах главы РГСУ, поэтому ее отправили в бессрочный отпуск «до окончания проверки деятельности вуза».

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

На всю страну также прогремела весть о задержании Сергея Зуева, которого силовики заподозрили в краже 21 миллиона рублей. Чтобы предстать перед Фемидой, ректор даже был вынужден прервать визит в больницу, где лечился от гипертонического криза. Суд постановил отправить ученого под домашний арест, но прокуратуру такой вердикт не удовлетворил. В данный момент судьи обсуждают возможность заключения тяжелобольного Зуева под стражу.

Telegram-канал «Незыгарь», рассуждая об арестах и отставках в отечественном ректорате, вынес вердикт о «планомерном устранении системных либералов из сферы образования»:

«Преподавательская среда в этих учреждениях образования далека от традиционных ценностей и курса на умеренный консерватизм, который становится основополагающим. <…> Соответственно, очевидный диссонанс требует устранения и приведение образовательной политики в соответствии с выбранным курсом».

Nation News / Наталья Агеенко

Следующий на очереди, судя по всему, Владимир Мау — ректор РАНХиГС и член президиума Экономического совета при президенте РФ. Помимо недвижимости за рубежом, у него обнаружили бизнес в Черногории. Однако его задержание, по убеждению экспертного сообщества, лишь продолжит серию коррупционных скандалов в университете.

Напомним, череда отставок и арестов началась именно с РАНХиГС — в декабре 2020 года под следствием оказались декан факультета госуправления экономикой Светлана Ларина, а затем и директор Института государственной службы и управления (ИГСУ, одно из отделений РАНХиГС) Игорь Барциц. Им вменяют мошенничество в особо крупном размере.

Сам Владимир Мау от комментариев отказался, посоветовав корреспонденту «Политики Сегодня» обратиться в пресс-службу университета.

Федеральное агентство новостей / Борис Гришин

Клановая борьба

Приведет ли «ректоропад» к желаемой смене образовательного курса — вопрос спорный. Бывший заместитель председателя российского правительства Аркадий Дворкович, например, уверен, что нет. Чиновник, кивая на сменщика Ярослава Кузьминова — бывшего ректора Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) Никиту Анисимова — намекнул, что его назначение не приведет к глобальным переменам в стенах вуза.

«Никита Анисимов очень энергичный и, я бы даже сказал, продвинутый ректор, который довел до определенного уровня ДВФУ. <…> Я думаю, что отношение к команде ВШЭ, будет бережное, и никаких потрясений там не будет», — заявил соратник зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева.

Политолог Илья Гращенков поделился с «ПС» мнением, что отставки и аресты ректоров связаны с идеологическим противостоянием «государственников» и «западников». Обратить внимание в этой части нужно на главу Минпросвещения Сергея Кравцова, чья конфронтация с Шанинкой уходит корнями в 2018 год. Тогда Кравцов в должности руководителя Рособрнадзора лишил университет аккредитации, заявив, что его программа «не соответствует российским образовательным стандартам».

«Нынешнее руководство Минпросвещения действительно больше связано с кланом "государственников", — полагает Гращенков, — поэтому очевидно, что они будут проводить соответствующую политику в той или иной мере. Речь идет о распределении госзаказов, и ректоры здесь являются конечными реципиентами в распределении денег из бюджетов вузов. Однако многие учебные планы у нас разработаны с учетом мировой конъюнктуры, и ожидать какой-то резкий разворот в противоположную сторону не следует».

Агентство городских новостей Москва / Кардашов Антон

А что Кудрин?

Глава Счетной палаты РФ, ныне совмещающий госслужбу и должность декана факультета свободных искусств и наук СПбГУ, по мнению политологов, является главным актором либералов в российской системе образования. Аналогичную точку зрения поддерживает и дополняет Илья Гращенков.

«Кудрин — монетарист. Он считает, что деньги нужно вкладывать в работающие экономики, в том числе на Западе. Сфера образования с этим тоже тесно связана. Чтобы вкладывать на Западе, нужны институции, которые с этими западными источниками сотрудничали бы, обменивались сотрудниками и прочее. Но системный либерализм на Кудрине не сходится, там есть и Грефы, и Набиуллины, и много еще кто. Атака на либералов как таковых, конечно, пройдет "по касательной" у Кудрина», — сделал вывод политолог.

К слову, факультет свободных искусств и наук, который курирует Кудрин, в свое время возник благодаря посредничеству американской образовательной организации Bard College. В июне этого года ее деятельность в РФ признали «нежелательной».

Примечательно, что спустя сутки после отставки Кузьминова, его вместе с Алексеем Кудриным и новым ректором ВШЭ Анисимовым заметили в одном из столичных ресторанов. Что обсуждали собеседники, наслаждаясь блюдами армянской кухни, для прессы осталось загадкой. Не исключено, что Ярослав Кузьминов будет осуществлять «теневое ректорство» за спиной нового главы ВШЭ.