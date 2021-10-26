Законопроект о повышении МРОТ принят Госдумой в первом чтении

Государственная дума на пленарном заседании приняла в первом чтении правительственный законопроект, согласно которому предлагается повысить минимальный размер оплаты труда с 1 января 2022 года на 6,4%. Об этом сообщается на сайте ГД.

Таким образом, с 1 января 2022 года МРОТ составит 13 617 рублей в месяц, отмечается в опубликованном Госдумой сообщении.

С 2021 года МРОТ устанавливается в размере 42% от медианной зарплаты, которая составила 32 422 рублей в прошлом году. Медианная заработная плата представляет собой величину, относительно которой у 50% населения страны сумма оплаты труда выше, а у другой половины ниже.

Законопроект был внесен на рассмотрение Госдумы в конце сентября. Тогда авторы инициативы указали, что в результате ее принятия повысится зарплата около 2,7 млн работников.