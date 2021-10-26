Попова заявила, что заболеваемость COVID-19 в 32 регионах России растет быстрее

Заболеваемость коронавирусной инфекцией в 32 российских регионах растет быстрее, чем в целом по России. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, в России за сутки проводится более 400 тестов на 100 тыс. человек. Попова отметила, что такой показатель является максимальным с начала пандемии.

«За последние две недели мы наблюдаем тенденцию роста сегодня во всех федеральных кругах РФ от 8 до 15%», — заявила глава Роспотребнадзора в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

При этом в 32 субъектах заболеваемость растет быстрее, чем в целом по стране. Такие данные зафиксировали по итогам прошедшей недели. Однако только в двух регионах данный показатель не имеет тенденции к увеличению.