Собянин заявил об увеличении объемов вакцинации в четыре раза среди населения Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что объемы прививочной кампании в российской столице увеличились в четыре раза.

При этом эпидемиологическая обстановка в городе остается напряженной. Уровень заболеваемости среди населения российской столицы повысился на 14%. Количество госпитализированных пациентов возросло на 10%, отметил мэр Москвы.

«Очевидно, что продолжается рост. Может быть, не в такой динамике, но рост серьезный», — подчеркнул Собянин.

Как сообщалось ранее, мэр Москвы объявил нерабочими дни с 28 октября по 7 ноября. В городе также будут действовать дополнительные ограничительные меры. Почти все предприятия временно остановят работу, за исключением продовольственных магазинов, аптек и организаций непрерывного цикла.