Жириновский объяснил, что за полтора года привился против COVID-19 шесть раз

Благодаря вакцинации человек может защитить организм от различных заболеваний. Председатель ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что привился шесть раз против COVID-19 и один раз против гриппа.

Такое количество инъекций политик сделал себе за последние полтора года. Он отметил, что когда вакцинировался против коронавирусной инфекции, то в качестве двух первых доз ему был поставлен препарат «Спутник V».

Позже Жириновский начал замечать снижение уровня антител в организме. Тогда он принял решение пройти процедуру ревакцинации.

«Сейчас норма у меня — покажу справку. Но до этого шесть прививок я сделал за полтора года! Самый первый сделал! А грипп обычный — каждый год — я тоже сделал. Семь прививок!» — передает слова Жириновского Telegram-канал URA.RU.

После «Спутника V» глава ЛДПР привился «ЭпиВакКороной». Он подчеркнул, что частая вакцинация может навредить организму, однако это процедуру необходимо проходить для того, чтобы обезопасить общество от инфекции.

Телеканал «360» ранее сообщил, что Жириновский сравнил пандемию c Гражданской войной. Он призвал россиян прививаться в рамках борьбы с COVID-19.