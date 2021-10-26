Холанд может вернуться в строй после рождественской паузы в Бундеслиге

Норвежский форвард дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд может не появиться на поле в 2021 году. Травма 21-летнего футболиста оказалась очень серьезной. Об этом сообщает издание Bild.

Согласно данным немецкого таблоида, у форварда диагностирован надрыв мышцы бедра, хотя руководство немецкого клуба не выступало с официальным заявлением касательно состояния игрока. Высока вероятность, что Холанд вернется в строй после рождественской паузы в чемпионате Германии.

В сезоне-2021/22 норвежский футболист сыграл в десяти матчах во всех турнирах, в которых отличился 13 забитыми мячами и четырьмя ассистами. После трех туров группового этапа Лиги чемпионов «Боруссия» занимает второе место, в активе команды шесть очков. Лидирует в квартете С нидерландский «Аякс».