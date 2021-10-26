Президенты Турции и Азербайджана торжественно открыли международный аэропорт в Карабахе

Церемонию открытия Физулинского международного аэропорта в Нагорном Карабахе посетили президент Азербайджана Ильхам Алиев и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

Как сообщает телеканал AzTV, Алиев встретил Эрдогана около трапа самолета возле здания аэропорта. Эрдоган прилетел в Баку по приглашению азербайджанского лидера. Вместе с ним в Азербайджан прибыл глава Минобороны Турции Хулуси Акар.

Алиев и Эрдоган перерезали красную ленточку, затем им передали символические ключи от аэропорта. После этого лидеры осмотрели терминал.

Ранее сообщалось, что Алиев и Эрдоган проведут встречу, на которой обсудят двусторонние отношения Баку и Анкары, шаги по углублению сотрудничества и проведут обмен мнениями о текущих региональных и международных процессах. Также лидеры намерены побывать на закладке фундамента «умного агропарка» в Зангилане.