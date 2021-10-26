Политолог Евстафьев объяснил желание США убрать Украину с «игровой доски»

Пока правящие круги Польши, Украины и Прибалтики все сильнее нагнетают мировую обстановку, США пытаются убрать их с «игровой доски», заявил эксперт в сфере внешней политики Дмитрий Евстафьев.

По словам политолога, Вашингтон довольно быстро понял, что политический радикализм Киева, Варшавы и стран Балтии может привести к ситуации, когда «хвост начнет вилять собакой».

«То есть прибалтийские лимитрофы, Польша, бывшая Украинская ССР в тот или иной момент могли получить избыточное влияние на политику США, и, кстати, это и произошло. Эти малые игроки, на мой взгляд, сломали американцам всю игру в отношении Белоруссии, поэтому естественно, что американцы — в основном рационально мыслящие люди — начали их убирать с доски», — уверен Евстафьев.

Однако радикальные позиции истеблишмента вышеназванных стран будут усиливаться, поскольку им необходимо продолжать «продавать» себя НАТО и Евросоюзу, а другой модели поведения в арсенале у них просто нет. В этом смысле вызывающие действия Польши, Украины и Прибалтики могут обернуться для России военной угрозой, рассуждает Евстафьев.

Среди упомянутых стран-«радикалов» наиболее выделяется Украина, со стороны которой чаще остальных звучат обещания применить оружие против РФ. Например, накануне внештатный советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович пригрозил нанести ракетный удар по российской столице.