«Спартак» не будет прятаться от фанатов после разгрома от «Зенита»

Начальник пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов в интервью «Чемпионату» заявил, что команда и ее наставник Руй Витория не собираются прятаться от недовольных результатами последних матчей болельщиков.

В пресс-службе красно-белых отреагировали на информацию о возможной встрече команды и тренера с представителями фанатских движений.

«Неоднократно говорил, что клуб и команда открыты для разговора с болельщиками. Если какие-то объединения выступят с инициативой о разговоре, прятаться никто не будет», — подчеркнул Зеленов.

Поражение от петербургского «Зенита» в 12-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 1:7 стало для «Спартака» самым крупным за всю истории чемпионата страны. На данный момент сине-бело-голубые лидируют в турнирной таблице (26 очков), «Спартак» идет на седьмом месте (17 очков).