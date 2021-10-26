Зеленский поприветствовал решение суда Амстердама о передаче скифского золота Украине

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал решение суда в Амстердаме передать скифское золото Киеву.

По его словам, вердикт, вынесенный в пользу Украины, является большой победой. Вместе с тем президент поблагодарил всех причастных к работе по этому делу.

«Скифское золото вернется в Украину. Благодарен суду за справедливое решение. Мы всегда возвращаем свое. Сначала вернем скифское золото, а затем и Крым», — написал Зеленский на собственной странице в Twitter.

Стоит отметить, что Крым вошел в состав России в 2014 году в результате всенародного референдума. Более 95% жителей региона проголосовали за воссоединение полуострова с материковой Россией.