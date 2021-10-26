Полицейские нашли пропавшую актрису Тепличную в киностудии на улице Эйзенштейна

Актриса Светлана Светличная была найдена в Москве после почти недельных поисков. Кинозвезда находится в нормальном состоянии.

Звезда комедии «Бриллиантовая рука» Светлана Светличная перестала выходить на связь почти неделю назад. Правоохранительные органы начали поиски звезды после заявления сына артистки. Как оказалось, актриса была занята на съемках — полиция обнаружила ее на улице Эйзенштейна. Об этом сообщил источник, по данным РЕН-ТВ.

«Светлана Светличная находится в киностудии на улице Эйзенштейна. Она чувствует себя хорошо», — сообщил инсайдер.

Об исчезновении артистки стало известно со слов обеспокоенного сына. Незадолго до пропажи Светличная была замечена на киностудии имени Горького.