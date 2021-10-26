Государственная дума приняла в I чтении проект закона о продлении дачной амнистии до 2031 года

Государственная дума во время заседания 26 октября приняла в I чтении проект закона о продлении дачной амнистии до 1 марта 2031 года.

Инициатором законопроекта является председатель комитета палаты по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. В Государственную думу предложение внес секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак.

Дачная амнистия предполагает возможность узаконить дома, которые были возведены на участках до начала действия Градостроительного кодекса. Кроме того, речь идет о земле, которая не оформлена в собственность. Также планируется признать право бессрочного пользования участком и его наследуемое владение, сообщает Федеральное агентство новостей (ФАН).