Президент Германии попросил Меркель исполнять обязанности до формирования нового кабмина

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер обратился к канцлеру Ангеле Меркель с просьбой исполнять обязанности до формирования нового правительства. Об этом сообщает пресс-служба главы ФРГ.

Канцлер Германии ранее заявила об уходе из политики после проведения парламентских выборов. Штайнмайер ожидает, что Меркель будет исполнять обязанности согласно Конституции ФРГ.

«Эта просьба поступила в соответствии с третьим пунктом 69 параграфа основного закона», — отметили в пресс-службе президента Германии.

В сообщении отмечается, что 26 октября проводится учредительное собрание бундестага XX созыва.

Открытие нового парламента прекратило полномочия Меркель на посту канцлера ФРГ. Выборы в Германии прошли 26 сентября.