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Песков объяснил, что главы регионов уполномочены продлевать нерабочие дни

Песков объяснил, что главы регионов уполномочены продлевать нерабочие дни

Губернаторы российских регионов имеют полномочия продлить период нерабочих дней в зависимости от положения дел с распространением коронавирусной инфекции, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По словам Пескова, губернаторы должны опираться на сведения о заболеваемости коронавирусом в своих регионах. Исходя из этих данных они уполномочены принимать решения о продлении периода нерабочих дней.

«Действуют особые полномочия регионов, и в своем недавнем выступлении президент [РФ Владимир Путин] призвал губернаторов активнее использовать эти полномочия», — напомнил представитель Кремля в ходе общения с журналистами.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил несознательность россиян в вопросе вакцинации от коронавируса. Кроме того, на заболеваемость также влияет возникновение агрессивных штаммов, передает телеканал «360».