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Песков высказался об отказе парламента Татарстана ликвидировать должность президента республики

Песков высказался об отказе парламента Татарстана ликвидировать должность президента республики

Отказ парламента Татарстана поддержать ликвидацию должности президента республики является одним из мнений. Об этом высказались в Кремле.

Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков прокомментировал отказ татарстанского парламента ликвидировать должность президента республики. По словам представителя Кремля, это не является решением де-юре. Песков подтвердил, что Москва с уважением относится к позиции Госсовета Татарстана, который выступал против переименования должности президента республики.

«Это мнение на законопроект в рамках работы по законопроекту», — уточнил пресс-секретарь главы государства в беседе с журналистами.

Парламент Татарстана ранее не поддержал проект ФЗ «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ». Документ определяет общее для всех российских регионов наименование должности высшего должностного лица.