Песков высказался об отказе парламента Татарстана ликвидировать должность президента республики

Отказ парламента Татарстана поддержать ликвидацию должности президента республики является одним из мнений. Об этом высказались в Кремле.

Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков прокомментировал отказ татарстанского парламента ликвидировать должность президента республики. По словам представителя Кремля, это не является решением де-юре. Песков подтвердил, что Москва с уважением относится к позиции Госсовета Татарстана, который выступал против переименования должности президента республики.

«Это мнение на законопроект в рамках работы по законопроекту», — уточнил пресс-секретарь главы государства в беседе с журналистами.

Парламент Татарстана ранее не поддержал проект ФЗ «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ». Документ определяет общее для всех российских регионов наименование должности высшего должностного лица.