Песков отреагировал на слова Моргенштерна о Дне Победы

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал скандальные слова рэп-исполнителя Моргенштерна о Дне Победы.

Напомним, ранее хип-хоп-артист высказался в интервью журналистке Ксении Собчак о празднике. Он признался, что не понимает, зачем каждый год отмечать событие, которое было так давно. Соответствующие слова прокомментировал официальный представитель Кремля Песков.

«Вы знаете, что хочется таким молодым людям просто порекомендовать чисто по-человечески? Наверняка у них есть дедушки, бабушки. Поговорите с ними. Или придите к какому-нибудь ветерану, которых остается все меньше, но которые все равно живут рядом с нами», — выразил мнение Песков, отвечая на вопросы журналистов.

Пресс-секретарь президента порекомендовал таким людям спросить у своих родных или ветеранов, почему так важен День Победы. Он подчеркнул, что этот праздник буден всегда важен для России.