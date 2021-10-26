Сенатор Ковитиди предрекла «последствия» Нидерландам из-за передачи золота скифов Украине

Апелляционный суд в Амстердаме создал «чрезвычайно опасный» международно-правовой прецедент, когда постановил передать Украине коллекцию скифского золота, вывезенную из Крыма на европейские выставки в 2013 году. Об этом «Политике Сегодня» сообщила сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.

Парламентарий категорично заявила, что коллекция является историческим наследием крымчан, к тому же полуостров уже более семи лет не является частью Украины.

«Ни один суд мира не имеет права сегодня лишать народ своего культурного исторического наследия. В этом я твердо уверена», – сказала Ковитиди.

По ее словам, Нидерланды могут столкнуться с «неоднозначными» последствиями собственного решения:

«Хочется сказать о том, что в Нидерландах есть достаточно примеров культурного наследия, в отношении которых может быть принято решение о передаче их в собственность Украины, либо иному государству, в частности РФ».

Global Look Press / Zamir Usmanov/Russian Look

О неоспоримой принадлежности скифского золота Крыму заявил и глава региона Сергей Аксенов.

«Скифское золото найдено в крымской земле, где оно пролежало многие сотни лет, является достоянием всех крымчан и должно быть возвращено», – подчеркнул он.

Напомним, в 2013 году, когда полуостров еще был частью Украины, четыре крымских музея впервые решили показать Европе золотые украшения, уникальные артефакты и редкие находки из Причерноморья. Сначала они были представлены на выставке в Германии, а после — в Нидерландах.

Однако после закрытия экспозиции в музее Алларда Пирсона (Амстердам) 31 августа 2014 года реликвии так и не были возвращены из-за предъявленных на них претензий со стороны Украины. Киев обратился в суд, заявив, что скифское золото является государственной собственностью. На протяжении всех семи лет, что длились разбирательства, крымская коллекция находилась в Нидерландах.

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Директор Центрального музея Тавриды, откуда в Европу уехала часть коллекции, Андрей Мальгин был категоричен в оценке судебного решения.

«Конечно, я шокирован подобного рода отношением европейского правосудия к правам, интересам и культурному наследию Крыма. Это отвратительное решение, просто мерзкое», – сказал Мальгин изданию «Крыминформ».

Он добавил, что в ближайшее время крымские музеи намерены обсудить с юристами возможность обжалования вердикта амстердамской инстанции.