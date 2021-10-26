Суд Амстердама признал «золото скифов» собственностью Украины

«Золото скифов», которое было вывезено из Крыма на выставку в 2014 году, было признано украинским. Соответствующее решение вынес Амстердамский суд.

Коллекция насчитывает около 2 тыс. артефактов. Ранее она хранилась в 4 музеях Крыма, однако в 2014 году покинула полуостров. Ее представили на выставке, которая проходила в Амстердаме.

Однако после воссоединения Крыма с Россией музей решил не передавать экспонаты коллекции ни Украине, ни Крыму до решения судьи. Ранее окружной суд Амстердама постановил, что «золото скифов» должно быть передано Киеву. Но в 2019 году было принято промежуточное решение, в котором суд посчитал, что конвенция ЮНЕСКО 1970, на которую ранее ссылалась Украина, не применима к этому делу.

Доктор юридических наук, заслуженный юрист России Иван Соловьев ранее объяснял, почему Амстердам может не вернуть «скифское золото» Крыму. Решение суда имеет политический подтекст, передает телеканал «360».