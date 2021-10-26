Дело рук НАТО. Военный аналитик Евсеев оценил намерения Британии нанести удар по Крыму

Деятельность Великобритании на территории Украины может обернуться серьезной угрозой для Крыма. Об этом заявил военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев.

Он заявил, что помимо строительства двух центров для обучения бойцов ВСУ, Британия начнет проводить подготовку новых разведывательно-диверсионных групп, а также построит для ВМС Украины ракетные катера. Военный эксперт уверен, что Черноморский флот и ФСБ России обязаны проработать меры для предотвращения потенциальных угроз.

С мнением Евсеева согласился и военный аналитик, полковник в отставке Михаил Тимошенко. Однако он склонен считать, что угроза исходит не от Великобритании, а от Североатлантического альянса.

«Это согласованная инициатива НАТО. Откуда выскочила мадам Крамп-Карренбауэр, министр обороны ФРГ, которая стала грозить нам кулачком? Сидела бы и молчала, но нет. Это согласованная позиция НАТО. Им надо поддержать несчастную Украину, чтобы она все время была как гноящаяся рана под мышкой у России», — рассуждает Тимошенко.

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Складывающаяся ситуация давно прошла предел, когда разногласия можно было решить дипломатическим путем, поэтому рациональным ответом России на возможные угрозы должна стать повышенная боевая готовность, уверен аналитик.

«Кто-то должен держать под прицелом эти школы, ясли, университеты, базы, чтобы успеть хлопнуть их до того, как они расползутся. Чтобы потом не отлавливать их в разных местах», — отметил полковник в отставке.

При этом силы, которые идут на подобные провокации, прекрасно понимают позицию РФ, чего не скажешь об Украине — там антироссийская риторика достигла уровня «массового помешательства», подвел итог Тимошенко в беседе с «Политикой Сегодня».