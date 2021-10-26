Доходы федерального бюджета РФ за 2020 год достигли 18,7 трлн рублей

Закон об исполнении федерального бюджета за предыдущий год был подписан российским лидером Владимиром Путиным. Его приняла Государственная дума и одобрил Совет Федерации.

Подписанный главой государства документ опубликован на официальном портале правовой информации Российской Федерации. В нем прописывается, что доходы федбюджета за прошлый год вышли на уровень около 18,7 трлн рублей (-9,1% к прогнозному значению). Доходы от продажи нефти и газа оказались меньше ожиданий на 2,3 трлн рублей.

Известно, что пополнение бюджета с реализации энергоносителей в 2020 году равняется 5,2 трлн рублей (28% от всех доходов). Два года назад доля с торговли энергоресурсами достигала 39,3%. На ненефтегазовые доходы в предыдущем году пришлось 13,5 трлн рублей (около 72%).

Отмечается, что налоговые доходы стали меньше почти на 1,6 трлн рублей (10,5%), выйдя на отметку в 13,6 трлн рублей (порядка 72,5% от общего размера пополнений). Неналоговые прибавления выросли на 125,5 млрд рублей (2,5%), добравшись до уровня в 5,1 трлн рублей (27,5% от общего объема).

Расходы бюджета увеличились на 25,3% по отношению к 2019 году и составили 22,8 трлн рублей. Фактическое исполнение расходов резервного правительственного фонда было меньше 70% бюджетной росписи. Дефицит равняется 3,8% ВВП, годовая инфляция по документу вышла на 6,5%.

Глобальная экономическая система сталкивается со множеством трудностей после пандемии коронавируса и из-за ситуации, сложившейся на энергорынках. Тем не менее, Москве удается извлекать прибыль из нынешней мировой конъюнктуры.