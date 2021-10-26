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Доходы федерального бюджета РФ за 2020 год достигли 18,7 трлн рублей

Доходы федерального бюджета РФ за 2020 год достигли 18,7 трлн рублей

Закон об исполнении федерального бюджета за предыдущий год был подписан российским лидером Владимиром Путиным. Его приняла Государственная дума и одобрил Совет Федерации.

Подписанный главой государства документ опубликован на официальном портале правовой информации Российской Федерации. В нем прописывается, что доходы федбюджета за прошлый год вышли на уровень около 18,7 трлн рублей (-9,1% к прогнозному значению). Доходы от продажи нефти и газа оказались меньше ожиданий на 2,3 трлн рублей.

Известно, что пополнение бюджета с реализации энергоносителей в 2020 году равняется 5,2 трлн рублей (28% от всех доходов). Два года назад доля с торговли энергоресурсами достигала 39,3%. На ненефтегазовые доходы в предыдущем году пришлось 13,5 трлн рублей (около 72%).

Отмечается, что налоговые доходы стали меньше почти на 1,6 трлн рублей (10,5%), выйдя на отметку в 13,6 трлн рублей (порядка 72,5% от общего размера пополнений). Неналоговые прибавления выросли на 125,5 млрд рублей (2,5%), добравшись до уровня в 5,1 трлн рублей (27,5% от общего объема).

Расходы бюджета увеличились на 25,3% по отношению к 2019 году и составили 22,8 трлн рублей. Фактическое исполнение расходов резервного правительственного фонда было меньше 70% бюджетной росписи. Дефицит равняется 3,8% ВВП, годовая инфляция по документу вышла на 6,5%.

Глобальная экономическая система сталкивается со множеством трудностей после пандемии коронавируса и из-за ситуации, сложившейся на энергорынках. Тем не менее, Москве удается извлекать прибыль из нынешней мировой конъюнктуры.