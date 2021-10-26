Политика Общество Экономика Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

Телеведущий Норкин развеселил зрителей «Места встречи» анекдотом про планы супружеской пары

Телеведущий Норкин развеселил зрителей «Места встречи» анекдотом про планы супружеской пары

Телеведущий Андрей Норкин в ходе передачи «Место встречи» рассказал гостям студии и зрителям забавный анекдот про диалог молодой пары.

Стоит отметить, что Норкин всегда подходит креативным образом к выполнению своей работы. В конце каждой передачи он рассказывает злободневный анекдот. В последнем выпуске программы Норкин не стал нарушать эту добрую традицию и поделился очередным убойным анекдотом. В нем разворачивается диалог между молодой парой, которая собирается обвенчаться. Члены будущей ячейки общества обсуждают распределение домашних обязанностей. Разговор затеяла невеста.

«После того, как мы поженимся, я буду готовить, стирать, гладить, воспитывать детей и работать? А ты что будешь делать?

— Я буду есть котлеты!

— А из полезного?

— А из полезного – овощи!», — закончил Норкин.

В студии раздались громкие аплодисменты. Гости программы явно оценили шутку, которая буквально заставила их смеяться до слез.

Ранее стало известно, что Андрей Норкин вновь женился. На своей странице в социальной сети Instagram он опубликовал фотографии из ЗАГСа с невестой. Новую супругу телеведущего зовут Ирина Бородина. Она старше своего избранника на семь лет, сообщил телеканал «360».