Телеведущий Норкин развеселил зрителей «Места встречи» анекдотом про планы супружеской пары

Телеведущий Андрей Норкин в ходе передачи «Место встречи» рассказал гостям студии и зрителям забавный анекдот про диалог молодой пары.

Стоит отметить, что Норкин всегда подходит креативным образом к выполнению своей работы. В конце каждой передачи он рассказывает злободневный анекдот. В последнем выпуске программы Норкин не стал нарушать эту добрую традицию и поделился очередным убойным анекдотом. В нем разворачивается диалог между молодой парой, которая собирается обвенчаться. Члены будущей ячейки общества обсуждают распределение домашних обязанностей. Разговор затеяла невеста.

«После того, как мы поженимся, я буду готовить, стирать, гладить, воспитывать детей и работать? А ты что будешь делать? — Я буду есть котлеты! — А из полезного? — А из полезного – овощи!», — закончил Норкин.

В студии раздались громкие аплодисменты. Гости программы явно оценили шутку, которая буквально заставила их смеяться до слез.

Ранее стало известно, что Андрей Норкин вновь женился. На своей странице в социальной сети Instagram он опубликовал фотографии из ЗАГСа с невестой. Новую супругу телеведущего зовут Ирина Бородина. Она старше своего избранника на семь лет, сообщил телеканал «360».