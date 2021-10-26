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«Зенит» за два часа продал все посвященные разгрому «Спартака» футболки

«Зенит» за два часа продал все посвященные разгрому «Спартака» футболки

Петербургский «Зенит» за два часа распродал футболки, посвященные крупному поражению московского «Спартака»‎. Подопечные Руя Витории разгромно проиграли сине-бело-голубым в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) — 1:7.

В понедельник, 25 октября, «Зенит» запустил в продажу футболки с принтом «7:1» и символикой команд. Спустя два часа после анонса в Telegram-канале клуба сообщили, что первый тираж был распродан. Пресс-служба сине-бело-голубых пообещала в ближайшее время возобновить продажи.

«Спартак» впервые в истории чемпионата страны пропустил семь голов в одном матче. Капитан столичного клуба Георгий Джикия извинился перед болельщиками за разгромное поражение. Лучшим игроком матча был признан форвард «Зенита» Сердар Азмун, забивший дважды в первом тайме.