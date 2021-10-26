Аксенов сообщил об отставке главы администрации Феодосии Бовтуненко

Глава администрации Феодосии Сергей Бовтуненко написал заявление об отставке от служебных обязанностей. Об этом сообщил в своих социальных сетях глава Крымского полуострова Сергей Аксенов.

По его словам, соответствующее решение было принято после беседы с Бовтуненко.

«Провел встречу с главой администрации города Феодосии Сергеем Николаевичем Бовтуненко, по итогам которой Сергей Николаевич написал заявление об увольнении по собственному желанию», — написал Аксенов.

Временно исполнять его обязанности будет первый заместитель главы администрации города Светлана Дорош. Кадровые перестановки в администрации города никак не повлияют на работу местной инфраструктуры, резюмировал Аксенов.

Ранее Аксенов объявил нерабочие дни в Крыму с 30 октября. Коронавирусные каникулы продлятся в регионе до 7 ноября, сообщил телеканал «360».