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Аксенов сообщил об отставке главы администрации Феодосии Бовтуненко

Аксенов сообщил об отставке главы администрации Феодосии Бовтуненко

Глава администрации Феодосии Сергей Бовтуненко написал заявление об отставке от служебных обязанностей. Об этом сообщил в своих социальных сетях глава Крымского полуострова Сергей Аксенов.

По его словам, соответствующее решение было принято после беседы с Бовтуненко.

«Провел встречу с главой администрации города Феодосии Сергеем Николаевичем Бовтуненко, по итогам которой Сергей Николаевич написал заявление об увольнении по собственному желанию», — написал Аксенов.

Временно исполнять его обязанности будет первый заместитель главы администрации города Светлана Дорош. Кадровые перестановки в администрации города никак не повлияют на работу местной инфраструктуры, резюмировал Аксенов.

Ранее Аксенов объявил нерабочие дни в Крыму с 30 октября. Коронавирусные каникулы продлятся в регионе до 7 ноября, сообщил телеканал «360».