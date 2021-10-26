Деятельность предприятий в Тюменской области приостановят в период нерабочих дней

Власти Тюменской области приняли решение приостановить в период нерабочих дней деятельность всех предприятий, организаций и индивидуальных предпринимателей, за исключением производств непрерывного цикла. Об этом заявил глава региона Александр Моор.

Ограничительные меры решили усилить на фоне сложной эпидемиологической ситуации, складывающейся в Тюменской области. В связи с этим с 30 октября по 7 ноября планируется приостановить работу большинства предприятий.

«С 30 октября по 7 ноября включительно приостановлена деятельность всех предприятий организаций и индивидуальных предпринимателей, исключение составят лишь те, кто занят на производстве непрерывного цикла, например предприятия энергетики, тепло- и водоснабжения, коммунального хозяйства, службы и организации связи», — сообщил губернатор.

В этот период перестанут работать кафе, рестораны, спортивные комплексы, кинотеатры и театры, музеи, салоны красоты, фитнес-центры и ТЦ. При этом в учебных заведениях будут организованы дежурные группы. Организации общепита будут работать только навынос и обеспечивать доставку.