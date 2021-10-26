Военный обозреватель Ходаренок предсказал неминуемое поражение флоту НАТО в Черном море

Корабли НАТО потерпят поражение в Черном море в случае возникновения там вооруженного конфликта с Россией. Об этом информационному порталу SM News рассказал военный обозреватель, полковник запаса Михаил Ходаренок.

Ранее экс-главнокомандующий американской армией в Европе Бен Ходжес призвал Вашингтон использовать Черноморский регион для сдерживания России и Ирана, а также защиты собственных союзников. На этой площадке, по его словам, необходимо устраивать больше «нападок» на Москву.

Эти слова удивили российского военного. Он напомнил, что из-за небольших размеров черноморской акватории преимущество в войне будет иметь не та сторона, которая спустит на воду наибольшее число кораблей, а та, что превзойдет противника в авиационном вооружении. А в небе у российских воздушно-космических сил попросту нет конкурентов, заявил эксперт. Это, в свою очередь, и позволяет РФ господствовать в Черном море, на побережье которого располагаются базы ВКС.

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«И возможности авиации выросли: на вооружении появились эффективные противокорабельные ракеты. В распоряжении ВМФ РФ имеются и береговые ракетные артиллерийские комплексы, которые перекрывают значительную часть Черного моря. В общем-то, противнику там небо покажется с овчинку, если, конечно, дело дойдет до вооруженного противоборства», — резюмировал Ходаренок.

Наглядным тому подтверждением стал инцидент с британским эсминцем HMS Defender в конце июня. Он попытался войти в территориальные воды РФ и приблизиться к Севастополю, но встретил жесткий отпор. Причем не только со стороны моряков. Заставить отступить корабль Великобритании смогли российские летчики, сбросившие на пути следования судна 250-килограммовые авиационные фугасные снаряды.

Еще один громкий скандал произошел в другой части России совсем недавно — в начале октября. На этот раз провокацию в Южно-Китайском море близ Владивостока устроил американский эсминец Chafee. Корабль США не просто покусился на границу РФ, но еще и собрался поднять с борта в этом районе вертолет. Российские моряки отреагировали молниеносно и пошли на таран, чтобы вытеснить незваных гостей. И лишь когда между суднами оставалось менее 60 метров, Chafee отступил.