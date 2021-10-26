Первая встреча Лаврова с главой МИД Норвегии Хюитфельдт началась с трогательной сцены

Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с норвежской коллегой Анникен Хюитфельдт началась с необыкновенной сцены — новая глава МИД европейской страны показала семейную реликвию.

Хюитфельдт принесла шкатулку, которая была сделана советскими военнопленными во времена Второй мировой войны. По ее словам, этот артефакт в течение многих лет храниться в ее семье. Российский министр поблагодарил ее за сохранение памяти о подвиге советских солдат и военнопленных.

Стоит отметить, что ранее Лавров и Анникен Хюитфельдт приняли участие в церемонии возложения цветов к могиле советских военнопленных на кладбище в Тромсе. После этого мероприятия дипломаты отправились на переговоры. Фотографиями со встречи поделилась официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Стоит отметить, что глава МИД Южной Кореи Чон Ый Енв также планирует в ближайшее время встретится с Лавровым. Мероприятие пройдет в ходе его визита в Москву, сообщил телеканал «360».