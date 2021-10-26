Адвокат Марадоны назвал сумасшедшим решение семьи лечить его дома

Матиас Морла, экс-адвокат легендарного футболиста Диего Марадоны, заявил в зале суда, что сердце его клиента буквально «разорвалось» в результате неправильного лечения. По словам юриста, решение семьи лечить мужчину дома было сумасшедшим.

Морла указал на то, что врачи сделали много ошибок при лечении Марадоны, поэтому сердце футболиста не выдержало.

«После его смерти мы поняли, что это случилось из-за количества воды, скопившейся в его теле. Решение семьи лечить Марадону дома было сумасшедшим. Врачи настаивали на том, чтобы он оставался в клинике», — сказал Морла в интервью FOX Sports.

Марадона скончался 25 ноября 2020 года в своем доме от сердечной недостаточности. Чемпиону мира 1986 года было 60 лет.

Как ранее сообщала газета Clarín, врачи должны были лечить аргентинца другим способом. По данным медкомиссии, личный доктор Марадоны Леопольдо Луке и психиатр Агустина Косачов не придали значения его проблемам с сердцем и циррозу.