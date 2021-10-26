«Охота на ведьм» или необходимость. Депутаты ГД оценили целесообразность введения QR-кодов

Разделять людей на вакцинированных и нет не имеет никакого смысла, написал в Telegram-канале вице-спикер Госдумы VIII созыва Петр Толстой. По мнению депутата, QR-коды превращаются в своего рода «охоту на ведьм», а это совсем не то, что необходимо современной России.

Он подчеркнул, что пандемия коронавируса обнажила общественные проблемы, в том числе и то, как скоро люди могут пойти по пути диктата и социального расслоения.

Депутат Госдумы VIII созыва Юрий Афонин согласился с таким мнением, но лишь частично.

Pr Scr youtube.com / КПРФ ТВ

Собеседник «Политики Сегодня» объяснил, что, конечно, сперва необходимо выяснить, насколько эффективно работает система QR-кодов. Однако, по словам народного избранника, неприемлемо пусть и условно, но распределять людей по разным категориям, ведь это является нарушением принципа равноправия, гарантированного Конституцией РФ.

«Нужно рассказывать о безопасности, целесообразности, необходимости [вакцины — Прим. ред.], мотивировать и так далее. А все, что может переломить сознание человека, его отношение — оно будет вызывать только отторжение и, наоборот, усиление антипрививчного движения», — добавил политик.

В свою очередь экс-депутат Госдумы, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко неодобрительно воспринял слова Толстого. Комментируя ситуацию, Онищенко посетовал, что всегда найдутся люди, которые не осознают сути проблемы и будут «так реагировать».

«С таким же успехом можно сказать, что нельзя вести историю болезни человека, потому что это вторжение в его личную жизнь», — поделился мнением с «ПС» экс-глава Роспотребнадзора.

Онищенко считает, что раз власти приняли решение ввести QR-коды, то нужно их использовать, а не создавать из этого публичную проблему.