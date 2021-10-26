Деньги есть, но вы держитесь. Доходы Петербурга пустились в бег от горожан и бизнеса

Парадоксальная ситуация складывается в Петербурге. Прирост доходов городского бюджета обещает быть самым большим за последние 14 лет — только за девять месяцев 2021-го он возрос на 25%, несмотря на пандемию.

По крайней мере, об этом отчитался губернатор Александр Беглов. Но никаких мер поддержки для горожан и пострадавших от коронакризиса предприятий им анонсировано не было. Вместо этого местному бизнесу устроят веселый аттракцион в виде локдауна с 30 октября по 7 ноября. Без компенсаций.

При этом большую часть завидного бюджета Северной столицы составили как раз налоги на доходы физических лиц и прибыль организаций (94,4% налоговых и неналоговых поступлений), отметили в Смольном. Федеральных дотаций всего чуть более 5%. Получается, жители Петербурга фактически полностью обеспечивают город.

«Мы не просто обеспечили восстановительный рост. Городская экономика работает эффективней, чем до начала пандемии», — громко заявил губернатор.

Увы, разделить по этому поводу радость с Бегловым жителям Петербурга пока не посчастливилось.

Европейский город без европейских мер

Очевидно, что неделя локдауна ударит по карману трудоустроенных граждан: их рабочие часы максимально урежут. Особенно тяжко на себе последствия испытают работники сферы услуг. Так работает экономика.

Однако в аппарате губернатора ситуацию будто бы не замечают. Без ответа остаются и назревшие у Заксобрания вопросы о том, где компенсации бизнесу, прямые выплаты горожанам или хотя бы временное освобождение от налогов и оплаты коммунальных услуг. Ведь деньги у города есть. Соответствующая просьба депутата городского парламента Бориса Вишневского в адрес господина Беглова будто бы растворилась в кабинетах Смольного.

Девятидневный локдаун начнется уже на днях, однако меры поддержки, которые правительство Петербурга якобы намеревается предложить предпринимателям, до сих пор «находятся в разработке». Бизнес же бьет тревогу, оценивая свои потери в 90% от оборота, — а заработную плату сотрудников надо сохранять согласно указу президента.

Агентство городских новостей Москва / Сергей Ведяшкин

К зарубежному опыту руководство самого европейского города России обращаться не спешит. Например, власти Германии нашли способ потратить многомиллиардный профицит бюджета, выдавая местным компаниям безвозмездные целевые средства (от 9 до 15 тысяч евро) на оплату аренды, кредиты и зарплаты работникам. Единственное требование — предоставить отчет о потраченных деньгах.

Там предприниматели тоже вынуждены уменьшать рабочие часы сотрудников, но денежные потери последним компенсирует правительство ФРГ: люди могут получать так называемую «кратковременную помощь трудящимся», составляющую от 60% от своего ежемесячного «чистого» дохода. И даже не защищенным трудовым кодексом вольным труженикам германское государство выдавало сумму не менее пяти тысяч евро, чтобы пережить нелегкое время.

«Если ты малый бизнес, до пяти сотрудников у тебя работают, то девять тысяч евро, если у тебя до десяти сотрудников, то 15 тысяч евро. Никто из них запросить меньше не мог, это был такой стандартный пакет госпомощи», — рассказывала корреспондент Business FM в Германии Мария Волкова.

Но единственное, чем петербургские власти «обрадовали» предпринимателей накануне обязательного недельного простоя, — это новая методичка по проверке QR-кодов, без которых посетителей не имеют права обслуживать.

Результатом тех же девяти месяцев, за которые доходы Петербурга выросли на четверть, стали и другие цифры: в городе закрылось свыше 52 тысяч юрлиц и ИП. «Оставшиеся в живых» встали в очередь за кредитами. И отнюдь не льготными.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Самое время помочь

Пока вопросом благополучия бизнеса и граждан в нелегкое время по традиции озаботились только на федеральном уровне. 20 октября в Правительстве РФ заявили, что за неделю локдауна государство единовременно выплатит предпринимателям по одному МРОТ на одного занятого. Всего на эти цели потребуется около 27 миллиардов рублей.

Минимальный размер оплаты труда в Петербурге с недавнего времени составляет чуть более 19 тысяч рублей. Очевидно, что при таких условиях финансовая помощь от властей Северной столицы была бы точно не лишней. Эксперт Института региональных проблем Петр Кирьян считает, что Смольный мог бы прислушаться к предложению из Заксобрания и помочь горожанам материально.

«Что могут сделать региональные власти? Первое: они могут помочь субсидиями нуждающимся. Это могут быть вопросы в части ЖКХ, помощь в приобретении продуктов питания. Это могут быть вопросы, связанные с поиском работы в случае ее потери, или с поддержкой людей предпенсионного возраста. Это посильно в рамках региона на коротком горизонте, но долгосрочную помощь бюджет Санкт-Петербурга вряд-ли потянет», — заявил руководитель лаборатории социальных исследований.

Федеральное агентство новостей / Денис Машкин

Впрочем, учитывая катастрофический провал инвестиционного плана Петербурга, о котором мы писали ранее, губернатору Беглову есть смысл пересмотреть не только финансовую, но и кадровую политику Смольного. Подробнее о том, что пошло не так при вице-губернаторе Максиме Соколове и почему горожанам не стоит рассчитывать на появление новых больниц, поликлиник и реставрацию исторического центра — в нашей статье.