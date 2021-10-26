Блогер Мединский заявил, что украинцы хотели бы жить в союзном государстве с Россией

Большинство украинцев были бы не против жить в союзном государстве с Россией. К такому выводу пришел видеоблогер, общественный деятель и журналист Александр Мединский.

Эксперт в интервью изданию «Украина.ру» прокомментировал желание граждан жить в союзном государстве с РФ. По словам блогера, все шло к этому до переворота 2014 года.

Проблема заключается в том, что политическое руководство страны преследует одну задачу, констатировал Мединский. Речь идет о доступе к самому прибыльному бизнесу на территории Украины — государственному бюджету. Если страна станет частью России, то власти лишатся этого, пояснил журналист.

Мединский полагает, что аналогичная проблема стоит перед Белоруссией, где президент Александр Лукашенко опасается «поглощения» российской элитой.

«Но одно дело хотелки, а другое дело — исторический процесс. Если на Украине произойдет сценарий Афганистана, никто у этих ребят спрашивать не будет», — подчеркнул блогер.

Деятель отметил, что украинские власти начнут «расталкивать всех локтями», чтобы улететь в самолете, не цепляясь за шасси. По-доброму никто уходить не будет, подытожил Мединский. Однако когда Украина станет предоставленной самой себе, начнется совершенно иной разговор, заключил блогер.

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