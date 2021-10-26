Погребинский заподозрил у окружения Зеленского желание «сдать шефа»

Возрастающие негативные настроения общества по отношению к президенту Украины Владимиру Зеленскому могут привести к тому, что провластная команда начнет действовать осторожнее и переключится на удовлетворение сугубо личных интересов. Об этом заявил глава Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

В эфире телеканала «Первый независимый» эксперт предположил, что сейчас политический истеблишмент Украины перешел в новую фазу, когда им необходимо принимать определенные решения: либо остановиться на «беспределе», который уже есть в стране, либо усиливать его.

«А будет ли готова чиновничья компания к усилению? Глядя на данные опроса общественного мнения, мой опыт говорит, что начнет не то, что бы сдавать шефа… Начнет действовать более осторожно… Чтобы, когда Зеленский уже не будет в президентском кресле, к ним не пришли и не предъявили обвинения в злоупотреблении служебным положением», — полагает Погребинский.

Одновременно с тем, политолог убежден, что у Зеленского не просто нет шансов избраться на второй президентский срок, его политика — прямая дорога к импичменту.