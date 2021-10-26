Британская полиция сообщила об убийстве россиянина под Оксфордом

В Великобритании произошло убийство, жертвой которого стал 31-летний россиянин Леонид Лабошин. Мужчина работал IT-специалистом в Оксфордском университете и жил в Ботли (пригород Оксфорда), графство Оксфордшир. Вечером 17 октября на него было совершено нападение, преступник нанес несколько ножевых ранений, от которых гражданин РФ скончался на месте.

По данным британской полиции, преступником оказался 33-летний Юджин Коман. В настоящий момент мужчина задержан, ему предъявлены обвинения в хранении холодного оружия и убийстве.

Правоохранители Великобритании выразили соболезнования родственникам Леонида Лабошина.

«Леонид был удивительно чувствительным, умным и ярким человеком, — рассказали члены его семьи. — Он был заботливым и любящим сыном, братом и дядей. Он любил играть на гитаре и научился играть на скрипке и фортепиано. Он любил музыку. <…> Для отца, матери, сестры и друзей Леонида это не потеря, а бесконечная боль».

Леонид Лабошин учился в Санкт-Петербургском государственном университете, там же освоил английский язык. В Великобританию он попал по приглашению Оксфордского университета. Мужчина работал IT-специалистом в области медицины — участвовал в научных проектах по своевременному выявлению рака и его лечению.