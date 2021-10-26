Осознанная провокация. Аналитик Шипилин назвал причину обострения на белорусско-польской границе

Польша рискует развязать войну на границе с Белоруссией. Об этом заявил политический аналитик Павел Шипилин в эфире радио Sputnik после новости о том, что Варшава намерена дополнительно направить к своему восточному рубежу 2,5 тысячи военных.

Такое решение в минобороны центральноевропейской страны приняли после того, как в минувшие выходные около 130 нелегальных мигрантов из Восточной Азии устроили бунт сразу на двух участках границы. Пытаясь пробраться на территорию Евросоюза, они закидали палками и камнями польских солдат. Двоих, в итоге, пришлось госпитализировать.

W weekend dwa siłowe forsowania granicy. Agresywne grupy (ok.60 i 70 osób) rzucały w #funkcjonariuszeSG i #żołnierzeWP kamieniami i gałęziami.Dwóch żołnierzy trafiło do szpitala.

Obie próby siłowego wdarcia się do Polski????????zostały udaremnione.



????https://t.co/Za0Cbg3Cew#zgranicy pic.twitter.com/dPvl5UukLy — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) October 25, 2021

Рост военного присутствия на границе с Белоруссией может сыграть с поляками злую шутку, отмечает Шипилов. По его словам, стягивание войск даже с самым минимальным уровнем вооружения несет в себе чрезвычайную угрозу. Ведь даже один случайный выстрел в белорусского солдата может привести к «непредсказуемым последствиям». И в Варшаве это прекрасно понимают, убежден политолог.

«Мне кажется, что Польша идет на обострение вполне сознательно и пытается привлечь к чисто локальной проблеме внимание всего блока НАТО. И вопрос в том, воспримет ли НАТО эту проблему так же, как сама Польша», — резюмировал эксперт.

Od soboty 23.10 w koczowisku po stronie białoruskiej (na wys. m. Usnarz Górny) nie ma już żadnych osób, pozostały namioty.

Miejsca pilnują służby białoruskie????????#zgranicy pic.twitter.com/QjOrEhgSZx — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) October 25, 2021

Напомним, в конце лета Варшава объявила о строительстве нового 150-километрового забора на границе с Белоруссией. Ранее страны разделяли лишь несколько спиралей колючей проволоки, протянутых по земле. А уже в октябре Польша, Латвия и Литва заявили о намерении отгородиться полноценной стеной.

Деньги на строительство попросили у Евросоюза. Но накануне в ЕС единогласно решили, что тратить на это общий бюджет не станут.

Конфликт между Минском и Польшей (а также Латвией и Литвой) начался в начале лета после того, как президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что больше не собирается исполнять обязательства соглашения по контролю за границами со странами Евросоюза, подписанного в апреле 2020 года. Это стало ответом Белоруссии на европейские санкции, введенные из-за задержания экс-главреда Telegram-канала NEXTA (признан в Белоруссии экстремистской организацией) Романа Протасевича.