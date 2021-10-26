Бывший президент Южной Кореи Ро Дэ У ушел из жизни в возрасте 88 лет

Экс-президент Республики Корея Ро Дэ У умер. Бывшему главе государства было 88 лет, сообщают местные СМИ со ссылкой на помощника политика.

Ро Дэ У находился во главе государства с 1988 по 1993 год как первый демократически избранный южнокорейский лидер. В 1993 году политика обвинили в коррупции и арестовали, а после ему вменяли измену из-за подавления протестов в Кванджу. В 1996 бывшего президента осудили на 22 года, позже срок сократили до 17 лет. В 1998 году экс-лидера помиловали.

Недавно Ро Дэ У оказался в больнице в связи с ухудшением состояния здоровья. Экс-президент скончался на 89-м году жизни.

Ранее стало известно о намерении министра иностранных дел Южной Кореи Чон Ый Ена провести встречу с российским коллегой Сергеем Лавровым. Иностранный политик планирует принять участие в переговорах в ходе поездки в РФ.