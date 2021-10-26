Россиянин скончался от ножевых ранений в пригороде Оксфорда

Специалист в IT-сфере из России, работающий в Оксфордском университете, подвергся вооруженному нападению. Неизвестный с ножом накинулся на мужчину и убил его, сообщает департамент полиции долины Темзы.

Инцидент произошел в городе Ботли. Молодой россиянин скончался на месте от полученных ножевых ранений. Британские полицейские задержали подозреваемого в убийстве. Им оказался 33-летний местный житель Юджин Коман.

Правоохранители предъявили злоумышленнику обвинение. Устанавливаются причины и обстоятельства случившегося. Ведется дальнейшее расследование.

Погибший был родом из Петербурга, где с отличием окончил школу и государственный университет. После этого мужчину пригласили работать в Оксфордский университет. Здесь он с другими специалистами занимался разработками в сфере медицины, например, они искали способы для своевременного выявления рака и его эффективного лечения.