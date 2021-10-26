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Россияне назвали удобство главной причиной отказа от наличных денег

Россияне назвали удобство главной причиной отказа от наличных денег

Безналичная оплата не только очень удобна, но и более гигиенична в сравнении с оплатой бумажными деньгами и безопасна, указано в исследовании Райффайзенбанка.

Главным преимуществом безналичной оплаты для россиян стало удобство — об этом заявили 96% опрошенных. На втором месте в списке причин — гигиена (37%), а на третьем — безопасность (31%), информирует РИА Новости.

«Также важным фактором для россиян стала доступность большинства функций в мобильных приложениях банков», — добавили авторы исследования.

Приложения позволили пользователям совершать платежи и переводы онлайн без необходимости использовать банкоматы. Более 90% россиян продолжают активно пользоваться ими, но в основном для снятия и внесения наличных. Тем временем каждый десятый респондент заявил, что в обычной жизни полностью отказался от наличных средств и всегда выбирает безналичный расчет.